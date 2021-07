Rassegna Dante 700 in Villa – Lunedì 12 luglio ore 21.30 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Invidia peste della società. L’esempio di Inferno XIII

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 0584 787251

Appuntamento serale alle 21.30 con la rassegna Dante 700 in Villa, che lunedì 12 luglio nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, presenta un gradito ritorno: Simone Barlettai con Invidia peste della società. L’esempio di Inferno XIII. L’incontro sarà introdotto da Gionata Simoni e subito dopo Serena Vezzoni leggerà alcuni passi e Ilaria Guidotti proporrà una lettura introduttiva. È il canto dedicato alla selva dei suicidi, dove sono puniti anche gli scialacquatori e dove si ritrovano animali demoniaci come le Arpie e le nere cagne, che mordono i violenti contro il patrimonio. Molti i riferimenti letterari, che spaziano dall’Eneide di Virgilio ai poeti siciliani della Corte di Federico II con Pier Della Vigna. Si tratta di uno dei canti più apprezzati, in cui il poeta si trova in un bosco “di color fosco”: una scenografia immaginifica, ispirata dall’episodio di Polidoro nell’Eneide, in cui le anime dei suicidi sono tramutate in piante. La storia del dannato Pier Della Vigna, letterato e politico, caduto in disgrazia per ingiuste accuse, ha forti analogie con quella del poeta, così empatia e introspezione si aggiungono mirabilmente alla riuscita scenografica: ecco un alter ego di Dante, che evoca la terribile opzione del suicidio. Ingresso libero. Necessaria prenotazione 05847897251