Raspini (PD) – Falsa partenza del progetto Lucca Sicura: “cosa sta succedendo nel comando di Polizia Municipale? I turni annunciati non sono mai partiti”

“Cosa sta succedendo al comando della Polizia Municipale di Lucca? Perché il progetto Lucca Sicura 2023, annunciato l’8 giugno scorso dall’assessore Minniti, non è ancora partito? Anziché trincerarsi dietro questo silenzio, l’amministrazione comunale ritiene di dare qualche spiegazione rispetto a quella che si sta prefigurando come una pessima figura, soprattutto per chi ha fatto della sicurezza la propria bandiera?”

A porre queste domande è il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Francesco Raspini, che interviene così su quanto sta emergendo in questi giorni rispetto alla mancata attivazione – diversamente da quanto comunicato dalla stessa amministrazione comunale – del progetto Lucca Sicura 2023, che, stando a quanto riportato nel comunicato stampa dell’Ente, avrebbe dovuto coprire il periodo da giugno a dicembre dell’anno in corso con 49 servizi straordinari con pattuglie sul territorio e personale in sede operativa per un totale di circa 700 controlli.

“È incredibile vedere come l’8 giugno scorso sia stata data ampia notizia di un progetto – spiega Raspini – che non è mai nemmeno iniziato. I primi turni straordinari serali che dovevano partire lo scorso weekend non sono partiti e i controlli aggiuntivi sono saltati. E anche quelli del prossimo weekend, già programmati, salteranno per mancanza di adesioni. Ovviamente nel silenzio generale, rotto solo da uno scoop giornalistico che ha svelato la cosa.

Questa è una pessima figura dell’assessore Minniti e dell’amministrazione Pardini, che inaugura anche i sospiri, ma che rispetto a una gestione difficoltosa del comando di polizia municipale non sente il bisogno di spiegare e chiarire niente”.

“Questa vicenda – aggiunge – ci dice due cose: la prima, è l’ennesima dimostrazione di come questa amministrazione punti tutto sull’apparenza e zero sulla sostanza. E poi – come emerge dalle parole del sindacato e dalle voci che anche noi abbiamo raccolto – che al Comando da tempo ci sia un clima pessimo. La falsa partenza del progetto Lucca Sicura è solo l’ultima spia di questo malessere: questo progetto nasce ai tempi di Favilla, con l’ex comandante Manzione, come strumento attraverso cui potenziare i controlli ed allungare l’orario di servizio fino a notte fonda riconoscendo in cambio agli agenti degli incentivi economici derivanti dai proventi delle sanzioni al codice della strada. Si tratta di emolumenti cospicui e per questo è davvero singolare il fatto che gli stessi agenti decidano di non aderire al progetto. Una “ribellione” che è indice di un clima molto pesante sia nei confronti della dirigenza che dell’amministrazione. E allora Minniti e Pardini, anziché trincerarsi dietro un silenzio assordante, ci dicano: quando parte (se parte) il servizio Lucca Sicura? E poi: se ci sono dei problemi, perché non affrontarli e parlarne? Non possiamo credere che le doglianze che sono giunte alle orecchie dei consiglieri di opposizione non siano state manifestate, e da tempo, a Sindaco e Assessore. Capiamo che questa situazione rappresenti una macchia per l’amministrazione comunale, ma amministrare significa anche gestire e risolvere i problemi e soprattutto portare avanti le cose da fare per il bene di tutti. Non solo raccontare a parole la novella della città ideale, che è ideale solo per chi la amministra”.