Raspini (PD) e Olivati (Lucca Futura): “Mancini era inconferibile, è la legge che lo dice. Sindaco e maggioranza in imbarazzo”.

Raspini (PD) e Olivati (Lucca Futura): “Mancini era inconferibile, è la legge che lo dice. Sindaco e maggioranza in imbarazzo”.

“La nomina di Mancini era inconferibile. È la legge Severino a dirlo. Sindaco e maggioranza continuano a difendere l’indifendibile per coprire un evidente imbarazzo. Si mettano l’anima in pace: l’opposizione svolge il proprio ruolo e va avanti anche di fronte alle intimidazioni di chi vorrebbe zittirci”.

A dirlo, a seguito della commissione controllo e garanzia che questa mattina ha nuovamente affrontato il caso Mancini-Geal, sono il capogruppo del Pd e presidente della commissione stessa, Francesco Raspini e il capogruppo di Lucca Futura, Gabriele Olivati.

“Sindaco e maggioranza – proseguono – continuano a sostenere l’assenza di inconferibilità nel caso di Gianmarco Mancini, nominato da Pardini come presidente di Geal, una delle società partecipate più importanti del Comune, in quota Lega. Viene da chiedersi: come mai se era tutto in regola il sindaco ha accettato le dimissioni di Mancini? Per quale motivo la fiducia ribadita a Mancini fino al giorno prima quando si parlava dello scandalo della piscina abusiva ha improvvisamente lasciato il posto a considerazioni di opportunità? Per quale motivo se Pardini e maggioranza sono convinti della regolarità della situazione non sono andati avanti respingendo le dimissioni magari chiedendo, per trasparenza, un chiarimento all’Anac? Semplice: non l’hanno fatto perché, al di là delle difese di ufficio e di bandiera, fatte più per non turbare i precari equilibri dell’attuale maggioranza che non per reale convinzione, la verità è evidente a tutti e sta scritta nella Legge Severino: non si possono ricoprire più incarichi di comando in società pubbliche o società controllate. E sono considerate società controllate, secondo l’art. 2359 della legge Severino, quelle “società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”. E siccome il comune ha il 52 % delle azioni e l’art. 21 dello Statuto Geal stabilisce che l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice non si capisce come si possa sostenere che la legge Severino non si applichi al caso di Geal. Ecco perché l’illegittimità di Mancini è secondo noi palese, visto che lo stesso soggetto è stato nominato presidente di Geal nonostante avesse già incarichi in altre società toscane, come l’ATM di Piombino e la Tiemme spa di Grosseto”.

“Prendiamo atto – concludono – che Il sindaco pur di non ammettere l’errore ha deciso di chiudersi nel fortino e non sentire ragioni. Ne prendiamo atto valuteremo come andare avanti eventualmente interpellando direttamente l’Anac o la Corte dei Conti”.