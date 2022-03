LUCCA – Il presidente della Regione Eugenio Giani, con la consigliera regionale Mercanti e all’assessore regionale Baccelli accanto al candidato sindaco del centrosinistra al taglio del nastro.

Prosegue la corsa di Francesco Raspini in vista delle prossime amministrative a Lucca. Dopo la partenza in periferia, a Ponte a Moriano, adesso è la vota del centro storico: il candidato sindaco del centrosinistra ha inaugurato la seconda sede elettorale, in Via Calderia, ad un passo da Palazzo Orsetti.

Al taglio del nastro della base operativa della campagna il centrosinistra si è presentato unito e compatto a sostegno dell’attuale assessore. Raspini è affiancato da un lato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che ne benedice la corsa con parole di stima per l’esperienza maturata nell’attuale giunta e per l’energia con cui si sta impegnando per proporsi alla guida della città, dall’altro dalla consigliera e dall’assessore regionali, Mercanti e Baccelli.

L’emergenza umanitaria, la crisi internazionale e le ripercussioni economiche di queste, segnano un altro punto nel programma elettorale del candidato, che promette di fronteggiare la situazione con responsabilità.

fonte noitv