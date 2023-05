Raspini e Martini (PD): “fare tutto il possibile per supportare il Basket Le Mura”

“Basket le Mura: fare tutto il possibile per supportare la società di pallacanestro femminile, un vero e proprio punto di riferimento sportivo per il territorio ad altissimo livello e di grandissima qualità”. A dirlo sono i consiglieri comunali del Partito Democratico, Francesco Raspini e Chiara Martini.

“Stiamo seguendo le vicende della società con apprensione e dispiacere – spiegano – e siamo convinti che sia opportuno fare di tutto per supportare questa realtà che rappresenta un fiore all’occhiello nel mondo sportivo lucchese e non solo. Crediamo che l’amministrazione comunale e tutti i livelli istituzionali del territorio possano e debbano fare tutto quello che è in loro potere non solo per essere vicini alla società, ma soprattutto per favorire quei contatti e quelle iniziative utili a consentire al Basket Le Mura di continuare a militare nei massimi campionati e salvare quello che è un vero e proprio patrimonio cittadino. Stiamo parlando di una squadra che solo pochi anni fa regalava ai tifosi e a tutta la città l’orgoglio del titolo di campione d’italia. Quante realtà sportive del nostro territorio possono vantare questo palmares?

Per questo nulla deve essere lasciato intentato. Questa amministrazione ha spesso dichiarato di voler puntare sullo sport. Ecco questo è il momento di dimostrare che, oltre alle buone intenzioni, c’è la forza, la capacità, la determinazione e la volontà di fare qualcosa per salvare questa squadra. Ma ovviamente l’amministrazione comunale da sola non può bastare. Tutti i livelli, istituzionali, politici, imprenditoriali, insomma tutta la società civile lucchese, deve provare a dare un segnale e dimostrare di crederci.

“Allo stesso tempo – concludono i consiglieri – siamo vicini alla società alla quale abbiamo chiesto un incontro che si terrà nei prossimi giorni e nel quale ribadiremo la nostra volontà di metterci a disposizione per sostenere ogni iniziativa o per rilanciare ogni appello, proprio consapevoli di quanto il Basket Le Mura sia un bene comune della città, da proteggere, valorizzare e far crescere”.