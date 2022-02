Rapporto povertà Caritas, Acli: “Toscana non più isola felice”

Il presidente toscano Martelli: “Indispensabili investimenti su welfare e interventi per coesione sociale”



Firenze, 18 febbraio 2022 – “Il rapporto sulle povertà della Caritas fotografa una realtà per troppo tempo sottaciuta: non esistono isole felici, neanche la Toscana lo è”. Così il presidente di Acli Toscana, Giacomo Martelli, commenta “Fatti di prossimità, fatti di Vangelo”, il Rapporto 2022 sulle povertà, presentato oggi dalla Caritas toscana.

“La pandemia ha messo in luce tutte le fragilità della nostra società. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questi dati, dobbiamo agire subito con investimenti nel welfare e interventi strutturali per assicurare la coesione sociale” continua Martelli.

“La forbice sociale si sta allargando, crescono le nuove povertà e quelle già esistenti aumentano, nascono ulteriori fragilità che minacciano la tenuta non solo economica ma anche sociale delle nostra regione, che finora ha retto meglio di altre anche grazie al mondo del terzo settore che ha rappresentato uno dei pilastri della coesione sociale della nostra regione”.