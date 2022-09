RAPINA UN CITTADINO SRILANKESE ARRESTATO DAI CARABINIERI

RAPINA UN CITTADINO SRILANKESE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Ieri mattina, a Lucca, i Carabinieri della Stazione di San Concordio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca, a carico di un cittadino extracomunitario 35enne, di origine marocchina, nullafacente e senza fissa dimora, per il reato di rapina.

L’uomo è sospettato di avere commesso una rapina a Lucca – Porta San Pietro, lo scorso 3 luglio, in danno di un cittadino srilankese 43enne. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri la vittima, intorno alle ore 01:45, dopo avere consumato un pasto nei pressi di via San Paolino, veniva seguita dall’aggressore lungo alcune vie del centro storico e durante il percorso lo molestava chiedendogli del denaro. Varcata la Porta San Pietro, giunti nel Piazzale Umberto I, il cittadino srilankese veniva aggredito dal cittadino marocchino, che lo colpiva sferrandogli dei pugni al volto ed alle spalle tramortendolo, poi ne approfittava per derubarlo del marsupio che conteneva il telefono cellulare e la somma di € 150.

Le immediate indagini svolte dai Carabinieri di San Concordio attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale e le testimonianze acquisite, hanno consentito in breve tempo di identificare il presunto autore del fatto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la casa circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.