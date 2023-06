Rapina minimarket con una pistola Nintendo 1985

Un uomo ha compiuto una rapina utilizzando una pistola Nintendo anni ’80

L’arma ottica utilizzata per Duck Hunt è diventata così uno strumento criminale

È accaduto qualche giorno negli Staets, nella Carolina del Sud. Qui un giovane di 25 anni, David Joseph Dalesandro, è stato arrestato per aver tentato di rapinare un minimarket, utilizzando la pistola ottica lanciata da Nintendo negli anni Ottanta per gli sparatutto Duck Hunt, Hogan’s Alley e Gumshoe. Secondo quanto riportato dall’ufficio dello sceriffo di York County, il ragazzo sarebbe entrato nel negozio indossando una maschera, una parrucca e una felpa con cappuccio, e avrebbe minacciato il cassiere mostrando la pistola giocattolo, verniciata di nero per assomigliare quanto più possibile a un’arma reale. Una mossa che gli ha permesso di ottenere ben 300 dollari, se non fosse che Dalesandro è stato arrestato dopo poche ore l’accaduto.

I documenti ufficiali riferiscono, infatti, che il criminale è stato trovato dalla polizia in un parcheggio vicino al minimarket, ancora in possesso della pistola Nintendo utilizzata nella rapina. Ora, agli occhi dei più esperti è chiaro che si tratti della NES Zapper, la pistola ottica lanciata sul mercato dalla celebre società di videogiochi nel 1985: un accessorio perfetto per i i titoli sparatutto, grazie alla dotazione di un sensore ottico in grado di tradurre le pressioni sul grilletto in azioni sullo schermo. Chi ha avuto l’occasione di giocare a Duck Hunt (con l’anatra che quando veniva colpita, era raccolta da un cane) sa bene di cosa stiamo parlando, ma siamo abbastanza certi che mai nessuno si sarebbe immaginato che qualcuno avrebbe potuto utilizzare una Zapper per una tentata rapina a distanza di tanti anni.

Nel complesso, l’evento ci riporta indietro nel tempo, e non solo per l’uso della pistola vintage. Negli anni Novanta, negli Usa oltre il 15% delle rapine venivano compiute utilizzando una pistola giocattolo, e questo è stato per molto tempo un problema che le autorità hanno cercato di arginare, punendo i criminali con le stesse sanzioni che spettavano a chi usava un’arma vera e propria. Soltanto lo scorso anno, però, il governatore dello stato di New York Kathy Hochul ha firmato una legge che impone che le pistole giocattolo abbiano un aspetto diverso da quelle reali, al fine di limitare il più possibile il crimine.