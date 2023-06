Rapina in pieno giorno a Capannori, consigliere derubato del Rolex

CAPANNORI – Gaetano Spadaro, consigliere comunale della Lega, nella tarda mattinata di venerdì, all’uscita della festa della Polizia Municipale è stato avvicinato da una donna e derubato del suo orologio Rolex. L’uomo ha tentato di inseguire la donna e il suo complice fuggiti in auto; i ladri però sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Rapinato in pieno giorno in centro a Capannori. Gaetano Spadaro, imprenditore e consigliere comunale della Lega, era appena uscito dalla festa per il 150esimo anniversario della fondazione della Polizia Municipale, quando, raggiunta la propria auto nel parcheggio nei pressi della piscina comunale, è stato avvicinato da una donna con un forte accento dell’est Europa, che gli ha sottratto l’orologio, un Rolex del valore di circa 25mila euro, per poi darsi alla fuga assieme a un complice.

L’inseguimento fino a piazza Garibaldi, dove i due ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Gli inquirenti sono adesso al lavoro, vagliando anche le immagini delle telecamere di sicurezza, per identificare la coppia di malviventi.

FONTE NOITV