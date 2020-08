Rapina in Passeggiata in pieno giorno: guardie giurate derubate di 35 mila euro

I due agenti di una polizia privata incaricati da Mover, l’azienda partecipata del comune che gestisce la sosta a pagamento erano in servizio quando sono stati assaliti alle spalle e minacciati. Il malvivente ha sottratto loro il denato appena prelevato dal parcometro e le chiavi del furgone parcheggiato a pochi passi di distanza con il quale si è dato alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri che intanto hanno ritrovato il furgone parcheggiato poco distante dal luogo della rapina, in via Marco Polo. Del rapinatore, almeno per ora, si sono perse le tracce.