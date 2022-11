Rapina Brescia, c’è già qualche idea sulla banda di professionisti che ha agito

È solo da professionisti del crimine mettere a segno una rapina in gioielleria in meno di tre minuti. E dileguarsi all’ora di punta in uno dei principali crocevia del traffico della provincia di Brescia.

Per questo i carabinieri cercano una banda organizzata per dare nomi e volti al commando che martedì pomeriggio ha assaltato la gioielleria Valenza nella galleria del Centro Commerciale “Le Porte Franche” e che ha sparato un colpo di pistola contro una delle guardie non armate che ha provato a intervenire, scagliando una sedia contro i malviventi. Per fortuna il proiettile è finito nella vetrina di un negozio chiuso e nessuno si è fatto male.

La pista più solida da seguire, al momento, sembra essere quella della vettura: una Bmw che pochi minuti dopo la rapina ha imboccato l’autostrada A4 in direzione Milano.

Altre risposte, verranno dall’analisi del bossolo raccolto nel centro commerciale e che è stato inviato al Ris di Parma per un’analisi balistica che possa eventualmente dire se l’arma è già stata usata in qualche episodio finito all’attenzione delle forze di polizia. Stesso discorso per la rilevazione delle impronte digitali sulle due vetrinette della gioielleria che sono state svuotate dai malviventi. Un terzo elemento al vaglio è quello che potrà emerge dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di un negozio vicino all’ingresso.

Nel filmato si vede chiaramente che uno dei rapinatori zoppica vistosamente, una caratteristica distintiva che potrebbe costituire un riscontro importante (forse decisivo).

D.V.