Rapina alle poste nel Bolognese, 2 banditi presi con le mani nel sacco

I malviventi con il volto coperto e armati di pistola, poi risultata finta, sono stati arrestati dai carabinieri prima della fuga

Entrati alle poste di Ozzano, in viale Giovanni XXIII, per fare una rapina, i due criminali, però, forse non professionisti, ignoravano che l’ufficio postale locale è a poche centinaia di metri di distanza dalla caserma dei carabinieri. I militari, infatti, sono arrivati in tempo record e hanno arrestato i due malviventi cogliendoli, letteralmente, con le mani nel sacco.

A finire in manette due italiani, un 57enne di origini bolognesi e un 32enne siciliano, con una lunga lista di precedenti di polizia.

Erano da poco passate le 12.30, ieri mattina. L’ufficio postale di Ozzano era ancora aperto e pieno di persone. C’erano, infatti, tanti clienti in attesa del proprio turno, alcuni addetti agli sportelli e il direttore dell’ufficio postale locale. Tutto procedeva nella norma quando i due criminali, dopo aver parcheggiato un motorino davanti all’ingresso, sono entrati nell’ufficio con il volto travisato brandendo una pistola, poi risultata giocattolo.

I due banditi, che hanno subito palesato le proprie intenzioni criminali, usando l’arma giocattolo come deterrente, hanno dapprima minacciato i presenti di fare silenzio e di non intralciare la rapina. Poi si sono diretti verso l’ufficio del direttore dell’ufficio postale chiedendo che tirasse fuori tutti i soldi della cassaforte e che consegnasse anche i contanti presenti nelle casse dei vari sportelli. All’interno dello stabile si è, da subito, creato il panico ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito, visto anche che la pistola era un giocattolo.

Ci sono voluti pochissimi istanti, però, perché qualcuno che era all’interno delle Poste, senza farsi notare dai rapinatori, riuscisse a contattare la centrale operativa dei carabinieri segnalando quanto stava succedendo. Da lì l’allerta è arrivata ai militari della stazione di Ozzano che si sono subito precipitati sul posto con l’ausilio anche di una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di San Lazzaro. I rapinatori sono stati bloccati dalle forze dell’ordine ancora prima che riuscissero a scappare con i soldi. I due sono stati subito arrestati e portati alla Compagnia di via. Nel tardo pomeriggio di ieri, poi, entrambi sono stati portati alla casa circondariale della Dozza.

