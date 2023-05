Rapina alla Conad di Capezzano: cassiera minacciata con un coltello

CAMAIORE – Rapina a metà mattinata alla Conad di Capezzano Pianore. Un uomo a volto coperto e armato di coltello ha minacciato una cassiera e si è fatto consegnare il denaro in cassa. Indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Viareggio.

Nella tarda mattinata di martedì un uomo impugnando un coltello da cucina, con il volto coperto e un cappuccio sulla testa si è presentato al supermercato Conad in via Giacosa a Capezzano Pianore frazione del comune di Camaiore. Una volta dentro si è diretto verso una delle casse puntando il coltello ad una dipendente minacciandola per farsi consegnare i soldi da quantificare. Nel supermercato c’erano anche dei clienti che hanno assistito spaventati alla scena. Il malvivente dovrebbe trattarsi di un italiano, da quanto si intuisce da un video che circola sul web. L’uomo si è dato poi alla fuga facendo perdere le tracce. Nel frattempo sono state allertate dagli altri impiegati le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, le indagini sono a cura della polizia che sta acquisendo immagini delle telecamere presenti, oltre ascoltare i vari testimoni presenti nel supermercato. Quanto accaduto ha provocato sconcerto e paura fra la cittadinanza.

fonte noitv