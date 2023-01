Rapina al figlio di Matteo Salvini, la Polizia arresta 2 giovani egiziani

Venne minacciato con un coccio di bottiglia il 23 Dicembre per depredarlo del telefonino. Poi ritrovato.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato due giovani di origine egiziana, rispettivamente di 21 e 26 anni, accusati di aver rapinato del cellulare, Federico, il figlio 19enne del leader della Lega Matteo Salvini in via Jacopo Palma.

L’ordinanza è stata firmata dal gip Domenico Santoro su richiesta del pm Barbara Benzi.

Il 21enne è stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della rapina, mentre il complice, secondo la ricostruzione, è stato individuato come colui che avrebbe fatto da ‘palo’. Il figlio di Salvini era stato minacciato con un coccio di bottiglia.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine che, in questo come in tanti altri casi, hanno arrestato i delinquenti. Spero che adesso i due criminali non trovino un giudice che, come troppo spesso accade, li rimetta in libertà nel giro di qualche giorno”. Lo dice, forse con qualche ragione politica, ma che pèoteva risparmiare in un fatto che riguardava la sua famiglia, visto il suo peso politico e ruolo istituzionale, il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dopo l’arresto di due giovani per la rapina subita dal figlio prima di Natale.

d.v.