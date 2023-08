Randa Joe: Johnny e Legend si giocano l’ultimo posto in semifinale

Ecco le schede di Jhonny e Legend, che si giocano l’ultimo posto rimasto libero in semifinale. Per esprimere la propria preferenza è sufficiente l’utilizzo della emoticon nell’ultimo post sulla pagina ufficiale Facebook di Randa Joe.

È in arrivo l’ultima sfida tra i vincitori delle eliminatorie, risultati i più votati nelle 7 settimane di presentazione degli ospiti del canile di Pontetetto adibiti all’adozione con, in aggiunta, gli ospiti di rifugi privati gestiti dalle associazioni del territorio.

Maschio meticcio di taglia medio piccola, Jhonny è un meticcio di un anno e mezzo arrivato in un rifugio privato in seguito ad un passato difficile. È uno dei 3 quadrupedi non facenti parte del canile di Pontetetto, ma gestito dalle associazioni. È buono e coccolone, ma altrettanto spaventato e necessità perciò di un percorso per acquisire sicurezza. L’emoticon a lui assegnata è il cuoricino

Legend

Femmina di pitbull di 5 anni, Legend ha un carattere buono ed affettuoso. Stava per essere recentemente adottata, ma per il fatto che non va d’accordo con i gatti l’adozione non è andata a buon fine. Le diamo un’altra possibilità? Oltre ad i gatti non va d’accordo con altri cani femmine. L’emoticon per esprimere la sua preferenza è il pollice alzato.