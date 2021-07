Rampicanti in fiore: il Pisello odoroso ( Lathyrus odoratus)

Tra i rampicanti annuali a lunga fioritura, il Pisello odoroso è uno dei più appariscenti ….ci sono diverse varietà ma tutte belle, con grandi fiori a farfalla e dal gradevolissimo profumo.

Si semina preferibilmente nel primo autunno per averli in fiore già in primavera, oppure a fine aprile: non sopportano trapianti.

Ha colori che vanno dal bianco al rosa, al rosso ,al viola….per piena terra e per vaso sui balconi nei luoghi a clima rigido.