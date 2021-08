RAI UNO, NETFLIX E RADIO DJ: VIAREGGIO SET DI PROGRAMMI E DI PRODUZIONI INTERNAZIONALI

Primo di tutto «L’amica geniale», una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo. Prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision, è una trasposizione dell’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. La troupe sarà a Viareggio il 3 agosto sulla Passeggiata: per garantire la riuscita delle riprese sarà necessario una modifica del traffico. In particolare verrà chiuso alle auto il Viale Carducci, dalle 16 alle 20, nel tratto compreso tra via Carrara e via D’Annunzio. Sempre su viale Carducci sarà vietata la sosta a partire dalle 8 del mattino fino alle 20, da via Saffi e via D’Annunzio. Mentre il transito pedonale sarà bloccato per il tempo necessario alle riprese. Dalla Passeggiata il set si sposta poi sulla spiaggia della Lecciona dove, nei primi giorni di settembre, verrà allestito e ricostruito nei minimi dettagli uno stabilimento balneare anni 70.

Tutto sarà curato nei particolari, con rispetto massimo dell’ambiente: quello dell’Amica Geniale si tratta infatti di un set completamente green, banalmente dai cestini per il pranzo all’uso meno banale, di mezzi elettrici per gli spostamenti.