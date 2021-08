Ragazza 15enne grave in downhill da monti Abetone,  con pegaso a careggi

(ANSA) – ABETONE (PISTOIA), 22 AGO – Soccorsa sui monti dell’Abetone (Pistoia) una sportiva di 15 anni, una biker infortunatasi in una caduta durante una sessione di downhill, la specialità delle mountain-bike che affronta sentieri di montagna tutti in discesa e fuori strada. Una squadra del Soccorso Alpino l’ha raggiunta nella zona dell’Ovovia, sotto il Monte Gomito, dove la ragazza era caduta mentre stava scendendo lungo le piste ed ha riportato vari traumi.

I tecnici l’hanno raggiunta e immobilizzata tramite barella spinale. Attivato l’elisoccorso per il recupero a causa dei traumi e del punto impervio in cui si trovava, difficile da evacuare.

Una volta in barella è stata trasportata fino all’elicottero Pegaso 3 che l’ha portata all’ospedale di Careggi (Firenze).

Sempre nel pomeriggio sull’Appennino Pistoiese ci sono stati altri interventi. I tecnici del Soccorso Alpino sono partiti per un recupero di una persona al rifugio Lago Nero, a oltre 1500 metri sul mare, a causa di un trauma ad una gamba subìto durante un’escursione.

Invece stamani la stazione di Querceta (Lucca) del Soccorso Alpino ha soccorso un ciclista di 78 anni colto da malore in zona Passo Croce, sulle Alpi Apuane. La squadra con il medico si trovava già sul posto e ha provveduto a soccorrerlo e a consegnarlo all’ambulanza per il ricovero al pronto soccorso.

Inoltre la stazione è stata attivata per un escursionista di 59 anni caduto sul Monte Forato, nella parte finale della ‘Via Ferrata Salvadori’, in una zona alberata. Il recupero tramite elicottero del 118 è stato supportato da terra dai tecnici che hanno aperto un varco nella vegetazione per consentire di evacuare il ferito con il verricello. (ANSA).