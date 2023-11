Raffica di furti in Valle del Serchio

GALLICANO – Sabato scorso nel tardo pomeriggio sono state segnalate diverse intrusioni in case e appartamenti. I malviventi hanno preso di mira due zone del comune di Gallicano, Bolognana e La Barca, dove i ladri hanno rubato monili ma anche 160 euro che erano state raccolte in beneficenza a favore di un’associazione lucchese.

Oltre al danno economico e l’amarezza di sapere di sconosciuti entrati in casa le famiglie hanno dovuto lavorare non poco per rimettere in ordine, le foto si riferiscono ad uno dei furti in localita’ La Barca. A Piano Pieve inevece in una abitazione sono stati trafugati 2500 euro. Una serie di furti che vanno ad aggiungersi a quelli della sera di Halloween nel comune di Borgo a Mozzano.