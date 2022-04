RAFFAELE BIONDO (FDI): “TROPPI FURTI DI BICI IN CENTRO, SERVONO TELECAMERE”

RAFFAELE BIONDO (FDI): “TROPPI FURTI DI BICI IN CENTRO, SERVONO TELECAMERE”

Le immagini sono inequivocabili: un giovane nota una bici parcheggiata e assicurata con catena, si guarda attorno, estrae una grossa tenaglia e ruba il mezzo, senza accorgersi di essere stato individuato dalle telecamere.

“E’ accaduto in via Matteotti _ racconta Raffaele Biondo, responsabile del dipartimento Sicurezza e Legalità per Fdi _ e, oltretutto, in pieno giorno. Fuggendo a bordo del mezzo del valore di 250 euro,

per il quale la proprietaria non ha neppure presentato denuncia, tanto è il sentimento di rassegnazione di fronte a questi atti.

Ogni settimana, nello sportello di ascolto che ho attivato nella sede del circolo di Viareggio il venerdì mattina, ricevo segnalazioni di questo tipo. In centro quotidianamente si moltiplicano i furti di biciclette. Anni fa i carabinieri individuarono due depositi di mezzi rubati, uno in centro e uno in periferia, dove venivano riverniciati per poi introdurli nel mercato nero. Difficilmente i proprietari che si rivolgono alle forze dell’ordine tornano poi in possesso di quanto gli è stato sottratto. I residenti chiedono più attenzione e più presenza di forze dell’ordine e di polizia municipale e l’installazione di telecamere per facilitare l’individuazione dei responsabili”