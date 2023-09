Raddoppiano i partecipanti della ‘Da griglia a griglia’:

Raddoppiano i partecipanti della ‘Da griglia a griglia’: 160 biciclette sulle colline della Piana

Archiviata con soddisfazione domenica scorsa la terza edizione dell’evento di Torretta Bike

Grande successo per la terza edizione della pedalata in mountain bike Da griglia a griglia, organizzata domenica scorsa (24 settembre) a Porcari dall’associazione sportiva Torretta Bike e patrocinata dal Comune. Gli iscritti, quest’anno, erano 160: quasi il doppio dell’edizione precedente.

A partire dalle 8 piazza Orsi si è popolata di ciclisti equipaggiati sia con bici muscolari, sia con bici elettriche, che permettono a chiunque abbia un minimo di preparazione di divertirsi in mountain bike tra i boschi senza grandi sforzi.

Dopo aver osservato un minuto di raccoglimento in memoria del Presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso due giorni prima, e dopo aver ascoltato l’inno di Mameli, i partecipanti si sono avviati verso i sentieri delle colline di Porcari, Capannori e Montecarlo. I percorsi, nelle settimane precedenti, avevano ricevuto interventi di manutenzione da parte dei volontari dell’associazione sportiva organizzatrice. La Croce Verde di Porcari ha presidiato la manifestazione garantendone la sicurezza.

Il tracciato, di circa 30 chilometri, è stato apprezzato dai ciclisti per i paesaggi che ha permesso di scoprire. “Grazie alla Torretta Bike – dicono il sindaco, Leonardo Fornaciari, e la consigliera con delega allo sport Susy Rovai – per l’impeccabile organizzazione e per l’attenzione che sempre dedica al nostro territorio e alle bellezze naturali, spesso sconosciute, che esprime. Eventi come la Padulata, appuntamento ormai molto atteso dagli appassionati delle due due ruote, e la più recente Da griglia a griglia sono occasioni di condivisione all’aria aperta, e nel nome dello sport, il nostro grande patrimonio ambientale”.

Due i punti ristoro lungo il percorso della pedalata di domenica: uno in località Montichiari e l’altro, quello conclusivo, sulla Torretta, la collina che sovrasta Porcari, con grigliata e birra offerta dal birrificio Toptà di Montecarlo. Soddisfatto per la riuscita dell’evento il presidente dell’associazione Giorgio Tomei: “Grazie ai numerosi associati alla Torretta Bike per essersi prodigati con impegno e spirito di iniziativa per la buona riuscita della manifestazione, e grazie all’amministrazione comunale e al sindaco Leonardo Fornaciari, che non è voluto mancare all’appuntamento. Ma il grazie più grande va ai 160 iscritti alla pedalata, che confermano la credibilità della nostra storia lunga quasi 25 anni e fatta di numerosi tour lungo i sentieri più impervi di tutta la penisola”.