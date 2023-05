RACHELE COLLU DELL’OLYMPIAGYM ALTOPASCIO VINCE IL TITOLO NAZIONALE A TRAVE

Altopascio, 8 maggio 2023 – Altopascio fa incetta di premi ai campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica: l’Olympiagym, guidata da Simone Carrara, sale sul podio italiano alle gare nazionali di Cesenatico 2023. Tra i tanti premi, il più importante è lo scudetto vinto da Rachele Collu, della categoria mini 3 junior B, che ha conquistato il titolo nazionale a trave.

Per la categoria mini 3 junior A si sono distinte Samantha Galli, seconda a trave nel circuito a squadre, terza a trave nel circuito generale e quarta classificata all-around; e Matilde Arbolino seconda classificata a volteggio sia nel circuito generale che nel circuito a squadre. Per la categoria mini 4 senior, invece, è stata Marta Orsolini a raggiungere il gradino più alto del podio nel circuito corpo libero a squadre 2005-2006-2007, mentre al secondo posto si è piazzata Sara Palamidessi. Sempre Orsolini, poi, si è classificata anche seconda a corpo libero. Palamidessi, invece, è arrivata terza sia a trave che a volteggio; seconda a trave nel circuito a squadre e terza a volteggio sempre nel circuito a squadre. Nella categoria mini 4 junior da segnalare Ilaria Congi, terza classificata a volteggio nel circuito a squadre 2008-2009, quarta classificata a corpo libero e sesta a volteggio a livello nazionale.

Alle atlete e alla società vanno i complimenti dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco, Sara D’Ambrosio e dell’assessore allo sport, Valentina Bernardini.