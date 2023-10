RACCONTARE LA GUERRA IL MONDO, I CONFLITTI, IL RUOLO DELLA CULTURA

Giovedì 2 novembre, ore 16,30 in Auditorium San Romano

Lucca, 30 ottobre 2023 – Lucca Comics & Games è un luogo di confronto vivo e reale ed è pronta ad aprire una riflessione ampia, con un momento di dibattito importante, durante il festival, partendo dalle scelte che alcuni autori e autrici hanno fatto in questi giorni.

Dal Medio Oriente all’Ucraina, dal Sudan fino all’Africa dimenticata, per arrivare alle migrazioni. Cosa può fare il mondo della cultura quando vittime innocenti, guerra, massacri, e grandi esodi irrompono nelle nostre vite in tutta la loro lacerante drammaticità? Cosa fare per interpretare l’informazione e agire nello scenario in cui ci troviamo?

Questi interrogativi saranno affrontati dai “charity partner” storici di Lucca Comics & Games, che in questi teatri di crisi umanitaria operano, come Simonetta Gola, la direttrice comunicazione di Emergency; Mario Marazziti, autore de “La Grande Occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura” Comunità di Sant’Egidio, o a chi deve raccontarli al paese, come Agnese Pini, direttrice del Gruppo Editoriale QN e Tito Faraci, autore e curatore editoriale per Feltrinelli.

L’appuntamento è giovedì 2 novembre alle ore 16,30 con ingresso gratuito (tramite prenotazione su Eventbrite:

https://www.luccacomicsandgames.com/it/2023/programma/dettaglio/raccontare-la-guerra/)

La seconda parte dell’incontro, invece, affronterà le criticità emerse in questi giorni dal punto di vista degli editori, degli autori e degli addetti ai lavori, per confrontarsi con la manifestazione sul tema della consapevolezza e di possibili linee guida da creare per il futuro, con l’obiettivo di garantire una Lucca Comics & Games confortevole per tutti.

Al dialogo parteciperanno Michele Foschini, direttore editoriale di Bao Publishing, gli autori Leo Ortolani, Roberto Recchioni e Sio che dialogheranno con Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

Evento gratuito, su prenotazione mediante Eventbrite:

