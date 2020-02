Raccomandata market: cosa significano i codici 689, 665, 649, 648

La raccomandata market è una tipologia di lettera che enti pubblici e privati utilizzano per notificare una comunicazione importante, come ad esempio il sollecito di un pagamento, una multa stradale o un atto giudiziario.

La lettera definita raccomandata market viene spedita alla persona interessata tramite Poste Italiane. Nel caso il postino non trovi nessuno al domicilio indicato lascia un avviso di giacenza contenente un codice specifico. Tra i più frequenti si annoverano i codici 689, 665, 649 e 648. Conoscere l’esatto significato di ciascuno consente di risalire più in fretta alla natura dell’avviso.

Quando all’interno della cassetta delle poste viene recuperato un avviso di giacenza con uno specifico codice di raccomandata, il diretto interessato il più delle volte pensa di aver preso una multa o di essere finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate. In realtà, vi sono numerose variabili associate a ogni codice.

Di seguito spiegheremo il significato dei codici 689, 665, 649 e 648 della raccomandata market, illustrando per ciascuno i possibili scenari e le conseguenze pratiche.

Importante: 689, 665, 649 e 648 sono le prime tre cifre del codice numerico di circa dieci cifre posizionato sopra il codice a barre di un foglio rettangolare bianco lasciato dal postino nella cassetta delle poste come avviso di giacenza.

Raccomandata market 689

L’avviso di giacenza con codice di raccomandata 689 identifica nella maggior parte dei casi il mancato pagamento di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), un tributo locale (IMU, TASI e TARI) o una generica tassa.

Se si riceve una raccomandata market con codice 689 si consiglia di recarsi al più presto all’ufficio postale indicato nell’avviso di giacenza per ritirare la lettera contenente la comunicazione e di saldare il pagamento, così da regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano. In caso di ulteriore ritardo, si corre il rischio concreto di subire una sanzione pecuniaria maggiore.

Il codice 689 viene utilizzato anche dall’INPS per comunicazioni relative a pensione, assegno sociale e bonus bebè. In alcuni casi specifici, le raccomandate hanno per oggetto l’estratto conto assicurativo dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, le richieste di congedo per maternità da parte delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’INPS, il riscatto della laurea e l’invalidità civile.

Non è detto dunque che una raccomandata con codice 689 implichi un’ingiunzione al pagamento di una cartella esattoriale, può essere infatti anche un semplice avviso sullo stato di una pratica (concernente l’INPS nella maggior parte dei casi).

Di solito trascorrono un paio di giorni dalla ricezione dell’avviso di giacenza alla prima data utile per il ritiro presso l’ufficio delle Poste indicato nel cartoncino rettangolare. Ad esempio, se si riceve l’avviso il venerdì, è probabile che la lettera sia disponibile per il ritiro a partire dalla giornata di martedì della settimana seguente.

Raccomandata market 665

La raccomandata market con codice 665 può essere riferita a:

ritiro o rinnovo di carta credito oppure bancomat

sollecito pagamento bolletta luce, gas e acqua

sollecito pagamento offerte telefoniche

rimborso 730 o Modello Unico

richiamo di sicurezza della Case madre automobilistica

rimborso chiusura conto corrente

recupero crediti società assicurativa

comunicazioni dall’azienda sanitaria locale

lettera di licenziamento

Se all’interno della cassetta della posta si trova un avviso di giacenza con codice 665 si possono prospettare molteplici situazioni. Il caso più frequente ha per oggetto una comunicazione da parte della banca con cui si invita il titolare del conto corrente a ritirare la carta di credito richiesta in precedenza. L’alternativa è il ritiro della nuova carta di credito dopo il rinnovo (lo stesso discorso vale per il bancomat).

Il codice raccomandata 665 si riferisce spesso anche al sollecito del pagamento di una bolletta di luce, gas e acqua. Ciò accade quando il titolare di un’utenza dimentica di saldare l’importo relativo della bolletta e trascorrono più di 10 o 14 giorni dalla data di scadenza. La società di luce, gas o acqua procede dunque con l’invio del sollecito: se nelle due settimane successive l’utente non provvede a mettersi in regola con i pagamenti la fornitura viene chiusa.

In diversi casi, il codice 665 può essere riferito anche al sollecito di pagamento per gli utenti titolari di un contratto ADSL/Fibra per la casa o telefonico. Le tempistiche per la ricezione della raccomandata market e la successiva regolarizzazione variano in base alla compagnia telefonica con cui è firmato il contratto.

L’altra situazione che si verifica più spesso in presenza di un avviso di giacenza con codice raccomandata 665 è il rimborso IRPEF del 730 o del Modello Unico. Per saperne di più, vi invitiamo alla lettura della nostra guida completa su come funzionano i rimborsi IRPEF.

Nota: in casi meno frequenti il codice 665 viene associato ai richiami da parte delle Case automobilistiche per verifiche su alcune componenti della propria vettura.

Raccomandata market 649

La raccomandata market con codice 649 riportato nell’avviso di giacenza ha per oggetto:

sollecito pagamento Agenzia delle Entrate

sollecito pagamento INPS

comunicazioni generiche INPS

sollecito pagamento utenze luce, gas e acqua

richiami Case automobilistiche

invio carta di credito o bancomat

In molti casi l’avviso di giacenza con codice 649 indica un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio per rettifica della dichiarazione dei redditi o mancato saldo dell’importo dovuto al fisco. Può capitare che sulla raccomandata vi sia riportato il proprio nome e cognome ma un codice fiscale diverso: nel caso si verifichi ciò, il destinatario della raccomandata market è invitato a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate della propria provincia e spiegare quanto accaduto.

Il codice 649 viene associato anche a comunicazioni generiche da parte dell’INPS. Tra queste si segnalano le notifiche per l’iscrizione in Gestione commercianti, estratto contributivo, esito di una visita medico legale, avviso per impegnativa e accertamento per contributi non versati.

Così come la raccomandata con codice 665, anche quelle che iniziano per 649 possono essere associate ai solleciti di pagamento delle utenze luce, gas e acqua, oltre ai richiami da parte delle Case automobilistiche oppure la ricezione di carte di credito o bancomat di cui si è presentata richiesta alla propria Banca.

I già citati richiami delle Case costruttrici di automobili sono verifiche tecniche volte a eliminare eventuali difetti di fabbrica e anomalie di determinate componenti dell’auto come freni, volante e airbag. L’intervento viene effettuato gratuitamente dall’officina appartenente alla rete di assistenza della casa. Si consiglia di provvedere ad eseguire la verifica richiesta, dal momento che l’assicurazione può rivalersi sul proprietario stesso in caso di sinistro stradale causato dal problema tecnico evidenziato dalla Casa madre nel richiamo.

Raccomandata market 648

La raccomandata market che riporta il codice 648 può riferirsi a:

sollecito pagamento Agenzia delle Entrate

avviso bonario Agenzia delle Entrate

esito controllo Agenzia delle Entrate

comunicazione compagnia assicurativa

Nella maggior parte dei casi, l’avviso di giacenza con codice 648 è associato a una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: si va dalla richiesta di pagamento alla notifica dell’esito di un controllo, oltre a un avviso bonario. Quest’ultimo corrisponde alla comunicazione di un’irregolarità in fase di dichiarazione dei redditi, tramite cui l’Agenzia offre 30 giorni di tempo al diretto interessato per regolarizzare la propria posizione.

La persona destinataria della richiesta di pagamento può usufruire di una riduzione della sanzione fino a 1/3 di quella ordinaria se l’avviso bonario è relativo a un controllo automatico, oppure fino a 2/3 se la comunicazione deriva da un controllo formale. Per regolarizzare la propria posizione occorre pagare tramite il modello F24 precompilato presso agenti della riscossione, uffici postali o banche.

Non sempre però il codice raccomandata 648 riguarda l’Agenzia delle Entrate. Può infatti capitare che la raccomandata market riportante il codice sopracitato venga spedita tramite le Poste dalla compagnia assicurativa. Non di rado, la comunicazione può avere per oggetto un sinistro stradale o altre questioni sempre relative alla propria RC Auto.

Ritiro raccomandata market

La raccomandata market può essere ritirata presso l’ufficio postale indicato nell’avviso di giacenza oppure online. Nello scontrino è riportata anche la data a partire dalla quale ci si può recare alle Poste per prendere la raccomandata.

L’utente che ha difficoltà a recarsi alle Poste può usufruire del servizio Ritiro Digitale offerto dal portale web di Poste Italiane. Il ritiro della raccomandata online ha lo stesso valore legale del ritiro fisico. Il principale vantaggio è dato dalla possibilità di avere accesso alla raccomandata sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Chi intende utilizzare Ritiro Digitale di Poste Italiane ha bisogno di una Firma Digitale Remota, che può essere attivata gratuitamente effettuando l’accesso all’account PosteID abilitato a SPID. Gli interessati possono approfondire l’argomento con la lettura della guida pratica su come attivare PosteID.