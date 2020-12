Raccolta generi alimentari a castiglione di garfagnana

Nelle giornate di sabato 12 domenica 13 dicembre e Martedì 15 è stata organizzata la raccolta di generi alimentari non deperibili direttamente nelle frazioni del nostro comune per essere poi destinate alle famiglie più bisognose del Comune di Castiglione dì Garfagnana

E’ un risultato a dir poco eccellente che veramente, non ci aspettavamo di raggiungere. Tutto ciò si è reso possibile grazie alla generosità dei cittadini del Comune di Castiglione, grazie al loro senso di umanità, di condivisione e di impegno per far si che questa iniziativa possa essere al servizio del maggior numero di persone. Altrettanto ammirevole è stato l’esempio dei volontari del gruppo C.B Garfagnana che si sono resi disponibili ad essere presenti in tutti i punti di raccolta organizzati. Questo risultato è la dimostrazione che in questa comunità prevalgono ancora il buon senso, la condivisione e il farsi carico degli altri. Sono state due giornate molto importanti per noi e di cuore l’amministrazione comunale vi ringrazia.

L’amministrazione Comunale del Comune di Castiglione dì Garfagnana