raccolta differenziata, comune invita utenti seconde case a corretto conferimento dei rifiuti

raccolta differenziata, comune invita utenti seconde case a corretto conferimento dei rifiuti

Sanzioni in arrivo per coloro che non effettueranno correttamente la raccolta differenziata così come stabilito dal calendario o non conferiranno i rifiuti presso i centri di raccolta o le isole ecologiche. Come annunciato negli scorsi giorni l’amministrazione comunale di Pietrasanta è pronta ad intensificare i controlli nei confronti in particolare delle seconde case sul litorale dove anche nello scorso fine settimana si sono registrati altri conferimenti selvaggi. “Invitiamo gli utenti, in particolare della Marina, ad un corretto e preciso conferimento dei rifiuti come previsto dal calendario. – spiega Tatiana Gliori, assessore all’ambiente – Per consentire ai non residenti e proprietari di seconde case di conferire la spazzatura anche la domenica, al di la del calendario della raccolta porta a porta, abbiamo come ogni anno garantito presenza dell’isola ecologica in Piazza IV Novembre a Motrone oltre all’apertura, anche domenicale, del centro di raccolta di via Olmi. Non ci sono quindi giustificazioni”.

L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ricorda che è già stata attivata l’isola ecologica in Piazza IV novembre a Motrone, Marina di Pietrasanta, ed il centro raccolta di via Olmi aperto tutti i giorni, anche la domenica dalle 16.00 alle 20.00 mentre il centro di raccolta del verde dalle ore 7.00 alle ore 19.00. L’amministrazione comunale ricorda che è disponibile sul sito del Comune di Pietrasanta e sul sito di Ersu il calendario della raccolta porta a porta.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts