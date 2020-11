Raccolta delle olive e frangitura. Anche per gli hobbisti consentite fuori comune

Nella Toscana “arancione”, con l’ordinanza arriva il chiarimento sulla possibilità di spostamento tra Comuni

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato oggi un’ordinanza che chiarisce le possibilità di spostamento nella nostra regione, dopo l’introduzione delle regole del Dpcm 3 novembre 2020 per la “zona arancione”.

Nell’ordinanza, di prossima pubblicazione, si chiarisce che in Toscana è possibile la raccolta delle olive e la frangitura, anche se chi esegue queste attività lo fa solo come hobbista, se l’oliveto o il frantoio si trovano in un comune diverso da quello di residenza. Non solo per chi lo fa nello svolgimento della propria professione.

Il presidente Giani ha chiarito che serve comunque un titolo che attesti l’affitto o la proprietà dell’oliveto: ci si può spostare quando si ha un titolo di disponibilità (proprietà o affitto) personale o di parenti fino al secondo grado.

Si attende la pubblicazione dell’ordinanza per avere maggiori informazioni e chiarimenti. (a.t.)