QUINTO APPUNTAMENTO CON “STAZZEMA E’ CULTURA”: PROTAGONISTA IL SENTIERO ALTA VERSILIA

Domani 8 APRILE dalle ore 18 sul profilo Facebook del Comune di Stazzema quinto appuntamento con “Stazzema è cultura” con un filmato di Pier Luigi Giannetti che ci parla del SAV il Sentiero Alta Versilia, un anello in 12 tappe parte e arriva da Seravezza, ma che si snoda per lo più nel territorio di Stazzema. Un progetto dell’Unione dei Comuni che ha prodotto due pubblicazioni e un sito internet http://www.sentieroaltaversilia.it che vuole fornire agli escursionisti alcune proposte per la riscoperta di un territorio favoloso come quella Versilia, anche come proposta turistica, non alternativa, ma complementare al turismo balneare. Per Stazzema l’escursionismo è una favolosa opportunità: il filmato che proponiamo è la settima tappa da Retignano a Volegno. Questi due luoghi sono uniti dal sole: Retignano viene chiamato il “paese del sole” per la sua esposizione particolare sempre a favore della nostra stella, mentre Volegno deve il suo nome alla antica divinità pagana Belen, il dio del sole. Il percorso parte dalla Chiesa di San Pietro Apostolo che risale addirittura all’VIII secolo, incontra la terrazza panoramica dell’Aiola, la cava delle Grotte Bianche e quelle di “Bardiglio Fiorito” (località Messette e Montalto), che ebbero notevole fortuna nell’architettura neoclassica e liberty francese e inglese del XIX sec. Attraverso un dolce saliscendi si arriva a Volegno: sopra il campanile si trova la “Rupe delle croci solari”, unico esempio in Apuane di croci incise del genere “greche” cerchiate e coppellate agli apici delle braccia. La chiesa è dedicata a Santa Maria delle Grazie, ma è di moderna costruzione, riedificata negli anni trenta del XX secolo ed ha preso il posto del precedente oratorio del 1470 dedicato alla Madonna della Pergola, protettrice dei cavatori, di cui restano tracce nei rivestimenti interni. Per scaricare la mappa: http://www.prolocoseravezza.it/MaterialePDF/sentiero-alta-versilia.pdf

“Il Sentiero Alta Versilia, il Sav, si potrebbe dire”, commenta l’Assessore alla cultura Serena Vincenti, “ è un percorso che esiste idealmente da sempre. Dal tempo in cui non vi erano strade carrozzabili, se non sul fondo valle, ed i paesi erano collegati da un reticolo di sentieri che consentivano i rapporti tra i diversi borghi e gli scambi culturali e commerciali tra le diverse comunità e gruppi di case. L’escursionismo è per noi una grande opportunità: dallo sviluppo di questi percorsi può nascere una opportunità per il nostro territorio”.

Stazzema, 7 aprile 2020