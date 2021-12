Quinta vittoria nelle ultime sei partite per il Gesam Gas e Luce Lucca

Quinta vittoria nelle ultime sei partite per il Gesam Gas e Luce Lucca che al Palatagliate ha superato per 85-67 la Dinamo Sassari. Grande prova collettiva delle biancorosse con quattro cestiste in doppia cifra. Consolidato il quinto posto in classifica a tre turni dalla fine del girone di andata

Miglior marcatrice della serata Blake Dietrick con 20 punti