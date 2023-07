Quinta settimana di InForme Festival con artisti di respiro internazionale dalla danza alla prosa alla lettura di tarocchi shakespeariana

InForme sta registrando una grandissima partecipazione di pubblico nelle locations urbane e naturali dei comuni di Seravezza e Stazzema. Il festival è realizzato grazie al contributo di Fondazione Terre Medicee, Comune di Seravezza, Comune di Stazzema, alle sponsorship di COMID Srl, MEA Sas, Prugni Giampaolo Snc, Serramenti Sandri Massimiliano, Bagno Franca Sas, P&B Rappresentanze Sas, Toscocell, e alla partnership di moltissime realtà del territorio.

Si giunge alla quinta e terzultima settimana di eventi, che vedrà compagnie di respiro internazionale: mercoledì 26 luglio alle h 19.30 con partenza da Palazzo Rossetti di Seravezza si aprono le porte alla danza con Gente di Balletto Civile, i cui danzatori guidati da Michela Lucenti presenteranno una performance site-specific durante la quale al pubblico verrà chiesto di seguire un percorso disseminato di situazioni e personaggi stra-ordinari, al limite tra la semplice realtà che viviamo e la visione.

Giovedì 27 luglio alle ore 21.15 sul sagrato della Chiesa di Stazzema, la ravennate compagnia Teatro delle Albe con il monologo Odiséa farà emergere una figura più umana di Ulisse, dove la voce di Roberto Magnani e il contrabbasso di Giuseppe Piermatti dialogheranno incessantemente avendo cura l’una dell’altra e lasciando spazio al silenzio, abitato di volta in volta dai suoni che la scena naturale saprà offrire.

Sabato 29 luglio a partire dalle ore 18.00 presso La Parigina di Seravezza, il Teatro dell’Elce si occuperà di uno spettacolo one-to-one per spettatore unico con William Shakespeare’s time half job, durante il quale il bardo Marco Di Costanzo risponderà alle domande di ciascuno spettatore tramite una lettura cartomantica ispirata all’immaginario di Shakespeare.

Prosegue inoltre la collaborazione con gli artisti di RiFormattAzione Tambox, con i loro laboratori, esposizioni temporanee e atti artistici estemporanei per grandi e piccini.



Per informazioni e prenotazioni dell’escursione/trekking: 329.3618235 – info@emozionambiente.it

Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli: 388.9528236 – info@ifprana.it.

Costo dei biglietti: intero € 10,00 – ridotto € 5,00 (per chi prenota anticipatamente, per under 25, over 65, soci IF Prana).

Programma completo su: www.ifprana.com