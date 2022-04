QUINTA EDIZIONE DEL PUCCINI CHAMBER OPERA FESTIVAL ORGANIZZATO DALLA CLUSTER E TEATRO DEL GIGLIO

Cinque spettacoli lirici al “San Girolamo” e due “Incontri” alla Scuola Sinfonia dedicati alla musica del presente con

numerose “prime assolute”

Domenica 24 si terrà nel Teatro di San Girolamo (ore 18) il primo appuntamento del Puccini Chamber

Opera Festival organizzato dall’associazione lucchese di musica contemporanea cluster e Teatro del

Giglio, con il contributo delle Fondazioni Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Lucca, la

collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Franco Zeffirelli, Scuola di Musica

Sinfonia, EMA Vinci Produzioni discografiche, editoriali ed artistiche, Lucca Cla

ssica Music Festival,

Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Ravenna (Master II Livello Canto – Musica vocale e Teatro

musicale del novecento e contemporaneo – Alda Caiello), Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi

Boccherini” (Classe di direzione d'orchestra – Giampaolo Mazzoli), Liceo Artistico Musicale e

Coreutico “Augusto Passaglia”, oltre al patrocinio del MIUR- ufficio scolastico di Lucca e Massa

Carrara.

Si tratta della quinta edizione di questo Festival, unico al mondo che viene dedicato alle opere del

presente. In particolar modo a quelle studiate e perfezionate durante il Puccini International Opera

Composition Course, il corso di composizione per opera lirica che la stessa Cluster ha organizzato, con

la direzione artistica di Girolamo Deraco, l’estate precedente nei locali didattici della Fondazione Cassa

di Risparmio in via San. Micheletto. Corso che, nonostante le note restrizioni sanitarie, ha visto

l’affluenza anche di giovani compositori dall’estero (Libano, USA) che hanno sviluppato, durante le due

settimane di studi e con docenti di fama internazionale, il loro progetto lirico rielaborato poi nella

propria residenza nei mesi che li hanno separati da questa “prima mondiale” al Teatro di San Girolamo.

Un fiore all’occhiello per la cultura cittadina, considerando che sia il corso estivo che il festival

primaverile organizzati dalla Cluster portano il nome di Giacomo Puccini, quale trait d’union tra

passato e futuro dell’opera lirica.

Il Festival propone 5 spettacoli lirici al Teatro di San Girolamo e due incontri con compositori

intervistati da Renzo Cresti nell’Auditorium della Scuola Sinfonia. Nel dettaglio avremo il 24 aprile

l’evento dal titolo “Opera Onirica”. In programma “Sogno di una notte” di Roberto Colombini e

“Omero e Giulietta” di Giovanni Berdondini. Il 30 aprile il festival si trasferirà in via eccezionale al

Castello di Coloredo, in provincia di Udine con un “Concerto Lirico” per poi ritornare a Lucca l’8 di

maggio col primo “Incontro col Maestro”, un dialogo tra Renzo Cresti e Carlo Deri alla scuola

Sinfonia, ore 18. Il 14 maggio (Teatro di San Girolamo, ore 17) va in scena lo spettacolo “Opera Rosa”.

Saranno presentate in prima assoluta le opere “Ancora…” di Filippo Bittasi e “Facebooking” di

Girolamo Deraco. Il titolo dello spettacolo in programma il 21 maggio (ore 17) è “Opera

Polidimensionale”. In programma altre due prime assolute: “We are ply” di Jane Wong e “The Dream”

di Wajdi Abou Diab. Ultimo appuntamento con la lirica sabato 28 maggio con la “Opera Sospesa”. In

programma “La Santa Panciera” di Andrea Gerratana, “Anniliazione” di Eduardo Vella e “Tinnitus” di

Silvia Berrone. Il Festival si chiude il 7 giugno alla Scuola Sinfonia alle ore 18 con l’incontro col Maestro

Andrea Nicoli.