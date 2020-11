Quiesa, senso unico alternato in via del Molinaccio

Dal 16 al 20 novembre, con orario 8-18, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o a vista nel caso siano visibili i due estremi del cantiere stradale, divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di sorpasso, restringimento della carreggiata con riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h in via del Molinaccio a Quiesa. Il provvedimento si rende necessario per i lavori alla rete del gas effettuati per conto di Toscana Energia Spa.