Qui uno dei droni è in azione sul complesso cantiere che si è sviluppato sul Pubblico Condotto: precisamente, all’altezza di via dei Cucchi, San Pietro a Vico a Lucca.

Coi nostri due droni, siamo riusciti a compiere un salto di qualità in efficienza per il monitoraggio del territorio e l’effettuazione dei rilievi e delle operazioni di studio, utili alla sicurezza idraulica.



Utilizzando questa tecnologia, è stato possibile realizzare interventi ancora più puntuali: perché i tecnici hanno monitorato in tempo reale, e con una visione d’insieme più ampia, le lavorazioni in corso.