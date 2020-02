Questore e nuovo dirigente commissariato incontrano il Sindaco, si rafforza patto collaborazione

La stazione di Pietrasanta ed i recenti controlli da parte della Polfer, il potenziamento della rete della videosorveglianza che presto sarà implementato con altre 36 telecamere in aggiunta a quelle già presenti, la movida estiva ed il controllo quotidiano del territorio e delle frazioni anche con pattuglie in borghese. Sono stati questi alcuni degli argomenti al centro dell’incontro in Municipio tra il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti ed il Questore Maurizio Dalle Mura accompagnato dal dirigente del commissariato di Viareggio che attualmente dirige anche Forte dei Marmi, Marco Mariconda e dall’ispettore superiore, Mirco Del Chiaro. L’incontro è stato l’occasione per rinnovare il patto di collaborazione sulla sicurezza che coinvolge comuni, questura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardi di Finanza e polizie municipali.

“La sicurezza – ha detto il sindaco Giovannetti – è una delle priorità quotidiane della nostra azione amministrativa. E’ stato un incontro piacevole e concreto che ci ha permesso di portare nuovamente all’attenzione alcune criticità legate allo stato della stazione, area che negli scorsi giorni è stata interessata da un’azione congiunta con la nostra Municipale di censimento e controllo che non ha però evidenziato particolari elementi, e la necessità di un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine durante gli impegnativi mesi estivi nei confronti: potenziamento del personale che avvera già nelle prossime settimane ed interesserà proprio la nostra costa. C’è grande sintonia e collaborazione con la Questura e con il commissariato ed i rapporti sono storicamente ottimi. Abbiamo condiviso e rafforzato la necessità di continuare a lavorare in maniera sistemica per aumentare la sicurezza reale e percepita dei cittadini e dei turisti. Ringrazio – ha concluso il primo cittadino – il Questore ed il nuovo dirigente per la visita e per aver condiviso con noi obiettivi ed aspettative della nostra città”.