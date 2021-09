Il Questore della provincia di Lucca ha chiuso, per giorni 5 a partire da oggi il locale MAMA MIA sito in Viareggio, località Marina di Torre del Lago.

Il recente accoltellamento di 2 soggetti nelle immediate adiacenze del locale, è solo l’ultimo episodio di rilievo dopo molteplici segnalazioni, da parte di utenti e cittadini, circa gravi comportamenti nelle aree di pertinenza dell’esercizio in parola il quale, tramite la somministrazione di alimenti e bevande, che per le modalità con cui erano gestite riflettevano una prospezione verso l’esterno, creava occasioni di richiamo che sono talvolta degenerate in rischi per l’incolumità personale e la salute pubblica per le modalità delle condotte violente assunte.