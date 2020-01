Questo gatto si presenta a casa di un bimbo a cui ne era appena morto un altro: tra i due è subito amore

Quando, all’età di 15 anni, il gatto Charlie è venuto a mancare, per Valerie e per la sua famiglia è stato un duro colpo. Suo figlio Jonathan, più di tutti, ha sofferto per la perdita. E ciò non stupisce affatto visto che, fin dalla nascita del bambino, lui e il suo gatto sono stati letteralmente inseparabili.

Ogni momento in casa, per Jonathan, era condiviso col micio, un vero e proprio migliore amico. Così, quando è deceduto, il bambino di 6 anni ha cominciato a chiedere di adottare un altro gatto. E la sua richiesta, nonostante la mamma avesse temporeggiato, è stata esaudita in modo tanto inaspettato quanto particolare.