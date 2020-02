Questo fotografo è riuscito a catturare un «arcobaleno di colibrì». Una meraviglia della natura.

L’artista e fotografo Christian Spencer era in piedi sulla sua terrazza a quando ha fatto una scoperta sorprendente.

Quando il colibrì giacobino nero volò con il sole colpendo le sue ali aperte, apparve un bellissimo effetto prisma.

In quel momento, fu come se il suo corpo fosse fatto di arcobaleni.

Nel 2011, Spencer ha registrato i movimenti degli uccelli colibrì per un film intitolato The Dance of Time.

Il film ha ricevuto 10 premi internazionali e tre premi cinematografici.

Ma quella non era la fine dei colibrì arcobaleno.

Diversi anni dopo, Spencer tornò sull’argomento.

«Ho deciso di provare a fotografare lo stesso fenomeno con la mia macchina fotografica», condivide con il portale “My Modern Met”.

La serie si chiama “Prisma alato” e, per Spencer, le immagini rivelano “un segreto della natura che non può essere visto con i nostri occhi”.

Anche se il “Prisma alato” sembra troppo magico per essere vero, Spencer afferma che non è stata coinvolta alcuna manipolazione digitale.

“Non esiste una tecnica speciale”, spiega, “solo la diffrazione della luce attraverso le ali di questo speciale colibrì”.

L’impressionante bellezza che produce è ciò che rende queste immagini così speciali.

“Nessuno avrebbe potuto sognare che questa fosse una realtà”, dice.

«Ricevo ogni giorno e-mail da persone di tutto il mondo toccate da queste immagini».

Puoi vedere di più su questo artista sul suo profilo instangram.