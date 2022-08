QUESTIONE UFFICIO POSTALE FORNOLI.

Abbiamo dapprima parlato col rappresentante istituzionale generale di Poste italiane e poi con quello di Emilia Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo, il quale ha specificato che: poste spa ogni anno ad aprile fa un piano estate.

Piano che poi viene girato all’Agicom, autorità garante per le comunicazioni, da li viene girato all’anci, associazione nazionale comuni italiani, ente del quale fa parte anche Bagni di Lucca, quindi ai Sindaci. Se Anci e Sindaci non fanno rimostranze, ente poste ratifica il proprio calendario.

Se invece ci sono rimostranze, poste lavora insieme alle amministrazioni per trovare un punto d’incontro.

Invece dall’Anci e dal Comune non sono arrivate rimostranze. Per il secondo anno di fila.

Così a Fornoli si sono tovati, in due mesi, 28 giorni di chiusura.

Quanto sopra è stato detto al nostro Sindaco in un incontro avuto intorno al 23 luglio inprefettura. Amministrare non vuol dire intervenire sempre a cose fatte, ma avere rapporti paritetici di stima e fiducia con tutti gli altri enti per non trovarsi a sorprese, vedi esempio della polizia stradale, orari dell’Orrido di Botri o la paventata soppressione di scuole.

Amministrare significa prevenire.

Prevenire è meglio che curare.

