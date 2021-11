Questi dieci flaconcini contengono GBL, meglio nota come “droga dello stupro”.

Questi dieci flaconcini contengono GBL, meglio nota come “droga dello stupro”.

Sono stati sequestrati dai poliziotti della Squadra mobile della questura di Monza ad un uomo, che è stato poi arrestato per spaccio di stupefacenti. Bastano poche gocce di questa sostanza inodore e incolore, versate in una bevanda, per provocare nell’assuntore o nella vittima effetti “ipnotici” e far si che non ricordi nulla di quanto



accaduto.