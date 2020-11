Queste Regioni sono diventate zona arancione

Alcune Regioni passano da zona gialla a zona arancione. Che il livello d’allerta assegnato ai territori italiani fosse provvisorio era cosa nota. Ma forse non ci si aspettava che il cambio sarebbe arrivato così presto. Tutto è dipeso dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, che ancora non è stato reso pubblico ma i cui dati sono stati vagliati dalla cabina di regia del Governo.

A rischiare maggiormente il cambio di zona, secondo le prime indiscrezioni emerse sulla stampa, erano Toscana, Campania e Veneto, come Liguria, Umbria e Emilia-Romagna, tutte attualmente in zona gialla, verso il possibile spostamento in zona arancione – il più probabile – o in zona rossa – scenario difficile ma non escluso – al fine di limitare l’innalzamento della curva dei contagi. Intanto, domenica l’Alto Adige ha deciso di auto-proclamarsi zona rossa.

Il ritardo è stato dovuto all’attività di validazione dei dati, per la quale alcune Regioni avrebbero richiesto di avere più tempo. Ma ormai il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto ad emanare le ordinanze necessarie per ufficializzare il cambio di zona delle Regioni che, in base ai dati, sono risultate essere le più a rischio in questo momento.

Le Regioni che sono diventate zona arancione

È stato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ad anticipare l’inserimento di alcune Regioni nella zona arancione, dove non si può uscire dal proprio Comune di domicilio se non per motivi lavorativi e bar e ristoranti sono chiusi.

Si tratta di Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

La notizia manca ancora dell’ufficialità, ma secondo Marsilio è stato il ministro Speranza stesso ad avergli comunicato i nomi delle Regioni che entrano in zona arancione, unendosi così a Puglia e Sicilia.

In queste ore tutta Italia è in attesa dei contenuti dell’ultimo report dell’Iss, i cui dati potrebbero individuare l’esigenza di spostare alcune Regioni da zona gialla ad arancione, eventualmente anche in zona rossa, la più restrittiva a livello di misure e la più pericolosa in termini di nuovi contagi.

A rischiare ci sono ancora Veneto e Campania, ma anche Emilia-Romagna, con un passaggio da zona gialla a zona arancione che in molti danno ormai per scontato o, nell’ambito di un intervento più estremo, in zona rossa.

I dati, si ricorda, vengono forniti direttamente dalle Regioni ai fini di permettere all’Iss e al Governo di individuare eventuali passaggi necessari tra le tre diverse zone.

Covid: la situazione delle Regioni secondo gli ultimi dati

Secondo gli ultimi dati presentati dal bollettino della Protezione Civile domenica 8 novembre, si contano 935.104 persone contagiate da inizio pandemia di coronavirus: un +32.616 rispetto al giorno precedente per un rialzo del 3,6%. I decessi sono stati 331 (41.394 in totale), mentre i dimessi ammontano a 6.183. I residenti in Italia attualmente contagiati sono 558.636 (+26.100), 2.749 sono in terapia intensiva. Il numero di tamponi effettuati nella giornata in esame è 191.144.

È la Lombardia a continuare a detenere il triste primato di Regione con il più alto numero di nuovi contagi (6.318). Seguono Piemonte (+3.884), Campania (+4.601), Veneto (+3.362), Emilia-Romagna (2.360), Lazio (+2.489), Toscana (+2.479), Liguria (+886), Sicilia (+1.083), Puglia (+766), Marche (+502), Umbria (+660), Abruzzo (+584), Friuli Venezia Giulia (+504), P.A. Bolzano (+781), Sardegna (+424), P.A. Trento (+182), Calabria (+359), Valle d’Aosta (+55), Basilicata (+246), Molise (+91).

