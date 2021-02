Quest’anno, per l’8 marzo, ce ne andiamo in giro con le mimose o con il lutto al braccio?

In pandemia abbiamo perso 444.000 posti di lavoro, di cui 312.000 donne. Solo nel mese di dicembre, su 101.000 posti di lavoro in meno, 99.000 erano donne, quindi il 98%. Il dato è drammatico.

Noi, certo, non rinunceremo alla mimosa come segno di speranza, ma a Roma, invece di continuare su una crisi che non capisce nessuno, si attrezzino quanto prima per creare un governo che faccia.

Abbiamo bisogno di progetti e di fatti: in particolare, come si evince dai dati, ne hanno bisogno le donne

PATRIZIO ANDREUCCETTI