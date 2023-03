Quest’anno la Pasquetta a Castelnuovo di Garfagnana si fa in tre

Quest’anno la Pasquetta a Castelnuovo di Garfagnana si fa in tre :

“non solo PASQUETTA TRA LE NUVOLE”

Tre giorni all’insegna della spensieratezza, del relax, del gusto e, volendo, dell’adrenalina!!

SABATO 8 APRILE

Ore 17,30 porta il tuo uovo pasquale in Piazza Umberto e sarai protagonista di “Una Foto da Record” –

DOMENICA 9 APRILE

Ore 16,30 in Fortezza di Mont’alfonso “Caccia all’uovo” riservata ai bambini – nel pomeriggio merenda e bomboloni

Ore 19,30 Cena a cura di Anai Garfagnana

Ore 21,00 Musica dal vivo con l’orchestra New Combination 79

Ore 23,30 Evento a sorpresa

LUNEDI’ 10 APRILE FESTA DELL’ARIA E DEL VOLO

– dalle 10,00 del mattino in Fortezza di Mont’Alfonso troverete tutte le attrazioni dell’aria come bolle giganti, sculptur baloon, gonfiabili, aereo modelli , aquiloni e, per i più intraprendenti, possibilità di tour in elicottero .

– dalle 10,00 del mattino in centro storico sarà attivo un mercatino del prodotto tipico ed artigianato locale e tutti i ristoranti vi accoglieranno sia per il pranzo che per la classica merenda di pasquetta .