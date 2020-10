Questa settimana foliage nei boschi e faggete della Garfagnana.

La scorsa settimana foliage nei castagneti della Garfagnana. Questa settimana foliage nei boschi e faggete della Garfagnana. Non occorre andare in Canada per il foliage, la Garfagnana è più bella e più vicina.

DI IVO POLI