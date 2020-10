Questa sera alle ore 21 la seconda puntata stagionale di “Curva Ovest”.

In collegamento dal Porta Elisa Mario Santoro, direttore generale della Lucchese. Per intervenire sms/whatsapp al 360-1038330. In studio l’opinion leader Giulio Castagnoli e la signora in rossonero Miriana Cecchi.