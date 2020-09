Questa notte alle 1.35 incidente stradale tra due auto in viale Roma a Pietrasanta, località Tonfano

in prossimità del pub Jamaica (una delle sue auto poi andata addosso ad una terza).

Feriti 5 giovani tra i 20 ed i 21 anni: 4 (due ragazzi e due ragazze) sono stati portati al Versilia con ferite non gravi, in codice giallo per dinamica; il quinto ragazzo ha riportato un trauma toracico addominale ed è stato portato in ambulanza in codice rosso a Cisanello.

Intervenuti: automedica nord, ambulanza Croce Verde Forte dei Marmi, ambulanza Croce Verde di Pietrasanta, ambulanza Misericordia di Seravezza,