Questa mattina presso la palestra di roccia di Vecchiano (PI) è stato ricordato il grande alpinista Mario Piotti, scomparso 40 anni fa.

Genovese di nascita, approdò a Pisa per lavoro ed in pochi anni divenne l’alpinista di punta di tutto il movimento alpinistico pisano. Accademico del CAI, dotato di una tecnica ed eleganza smisurata, morì per una caduta banale a Vecchiano dopo essersi contraddistinto per l’apertura di numerose vie sulle Alpi Apuane. Una stella degli anni d’oro dell’arrampicata apuana, che annovera personaggi del calibro di Agostino Bresciani e Giustino Crescimbeni.



Oggi è stato ricordato l’alpista ma ancora di più la persona che si è sempre contraddistinta per generosità, socievolezza e semplicità.

A ricordarlo tutto il movimento alpinistico pisano di allora che si è stretto ancora una volta vicino alla moglie Rossana.

Presente il Sindaco di Vecchiano ed una delegazione della Stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.