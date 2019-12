questa che vi dò è la ricetta tipica della garfagnana LA ZUPPA CON I FAGIOLI

ZUPPA LOMBARDA

questa che vi dò è la ricetta tipica della garfagnana ma ricette simili con altri tipi di fagioli sono in uso in molte altre zone toscane.

Il nome dato a questa ricetta deriva da alcuni operai lombardi (lombardi venivano chiamati i Modenesi che venivano a lavorare come stagionali) che erano scesi in Garfagnana a lavorare.

I pasti erano poveri: pane e fagioli e gli operai lombardi se ne stavano in disparte finché i garfagnini li invitarono a mangiare tutti assieme e offrirono un piatto di pane e fagioli e la chiamarono “zuppa lombarda” in loro onore.

ammollate per 12 ore dei fagioli scritti, (o cannellini o lamon o borlotti…..) e metteteli a cuocere in pochissima acqua aggiungendone quando i fagioli si scoprono, assieme a aglio e salvia, salate a fine cottura così la buccia resta tenera.

tostate del buon pane toscano, strusciatelo con aglio e ponetelo in un piatto bagnandolo con un filo d’olio, ricoprite il pane con i fagioli lessati e il loro brodo, ancora un giro d’olio e pepe macinato al momento.

da presentare come antipasto con salumi e formaggi.