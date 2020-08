Querceta – Pro Loco e Gruppo per Servire – Sabato 22 agosto, ore 21.00, parata con 70 figuranti, tutti i personaggi di Walt Disney

Sabato 22 Agosto, a Querceta, la Proloco insieme a il Gruppo per servire, alle ore 21.00, organizzano una parata con 70 figuranti, tutti i personaggi di Walt Disney.

Le strade di Querceta si trasformeranno in una piccola Disneyland, per la gioia dei bambini presenti. La parata si concluderà in piazza Pertini. Vi aspettiamo numerosi.