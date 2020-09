QUELLA PIANTA SECCA A VOLEGNO VA TAGLIATA

Stazzema_ La tragedia avvenuta domenica 30 agosto nel campeggio di Marina di Massa, dove a causa della caduta di un albero sono morte due bambine, non può non far riflettere sul grave pericolo che incombe sulle strade del nostro comune. Benché da anni si parli di questo problema, nel concreto, ad oggi, non è stato fatto nulla. Le scarpate delle strade che raggiungono le nostre frazioni, fatta eccezione per parte delle strade provinciali, sono cariche di alberi, spesso di enormi dimensioni, che a causa dell’abbandono del territorio da parte dei proprietari, ogni volta che si verifica un evento atmosferico, anche di normale intensità, cadono sulle viabilità, causando danni e nella migliore delle ipotesi, solo l’interruzione del transito. Quanto accaduto a Marina di Massa evidenzia quanto poco basti perché un albero possa causare una tragedia! L’amministrazione Comunale di Stazzema è guidata da un sindaco che in quasi venti anni di attività amministrativa ha ricoperto ruoli chiave per la risoluzione di questo problema, da presidente della Comunità Montana, poi divenuta Unione dei Comuni, presidente del Consorzio Forestale, Vicesindaco per dieci anni e da sei anni Sindaco. Nonostante questo, non sembra minimamente interessato a questa emergenza, tanto che ha fatto naufragare il progetto sul bosco avviato dall’amministrazione Silicani con la realizzazione dell’Impianto di Teleriscaldamento delle frazioni di Pruno e Volegno. La morte del progetto sulla messa in sicurezza dei boschi e del teleriscaldamento, ironia della sorte, sembra proprio simboleggiata da una grande pianta di acero che, posta in fregio alla strada comunale ed in prossimità del cartello stradale relativo alla frazione di Volegno, oramai quasi completamente secco, minaccia di crollare sulla strada. È proprio questo albero, e con lui altri “quanti?”, ad evidenziare quanto l’attuale amministrazione comunale di Stazzema sia disattenta e disinteressata al proprio territorio e ai problemi veri e seri. Tra pochi giorni finalmente riapriranno le scuole, i pulmini con i bambini torneranno a transitare sulle nostre strade, ma stiamo andando anche verso la stagione delle piogge e del cattivo tempo. Le famiglie Stazzemesi dovranno ogni giorno sperare che mai quell’albero a Volegno, così come gli altri “quanti?”, non decidano mai di cadere? La Sicurezza non è forse un diritto di tutti gli uomini da difendere tanto quanto la Pace? Noi crediamo proprio di sì e per questo torniamo a sollecitare l’amministrazione Comunale affinché intervenga urgentemente sulle problematiche relative alla messa in sicurezza dei boschi e di conseguenza delle strade.

Pontestazzemese, 4 settembre 2020

Gruppo Consiliare di Opposizione