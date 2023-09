Quattromila persone sul piazzale del Caffè delle Mura per l’evento revival organizzato dal Comune di Lucca

Quattromila persone sul piazzale del Caffè delle Mura per l’evento revival organizzato dal Comune di Lucca

La festa revival di fine estate all’insegna della musica e del divertimento sul piazzale del Caffè delle Mura ha fatto registrare la presenza di quattromila persone. Una iniziativa di grande successo quella organizzata dal Comune di Lucca, che si è svolta ieri (venerdì 15 settembre) con l’obiettivo di celebrare e ricordare quelli che furono i simboli del divertimento e della nightlife della città negli anni ‘70, ‘80 e ‘90.

La musica dei locali storici lucchesi, come il Green Ship, la Casina e il Pianeta Rosso è stata ripercorsa e ricordata con le performance in consolle dei dj Fabio Mago e Marco Lazzaroni (storico dj della Casina), che si sono alternati per una serata coinvolgente e partecipata fin dai primi istanti. Un evento dal pubblico trasversale, di tutte le età.

Soddisfazione per l’amministrazione comunale e per gli assessori Mia Pisano e Remo Santini, che hanno coordinato l’organizzazione della serata. “Una folla festante che ha ballato dalle 22 fino all’una di notte, regalandoci un successo senza precedenti e una lezione di correttezza, facendo filare via tutto liscio senza alcun intoppo – hanno dichiarato – Una menzione speciale va agli uffici comunali e ai dipendenti che hanno lavorato all’organizzazione, alle forze dell’ordine che hanno garantito il corretto svolgimento dell’evento, al dj Marco Lazzaroni e Fabio Mago che hanno sapientemente saputo intrattenere chi aveva voglia di divertirsi. E anche al nostro coraggio di osare. E’ stata una serata memorabile, grazie Lucca”